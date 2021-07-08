〈國內微解封〉開放國旅9人小團 風景區、遊樂業限承載人數40%

全國疫情三級警戒延長至 7/26，交通部配合研擬適度鬆綁措施，希望兼顧民生經濟發展需求，其中，13 處國家風景區、25 處觀光遊樂業將有條件開放，但要進行人流管制，容留量為承載人數 40%，同時開放國旅小團，限制 9 人以下。

13 處國家風景區方面，交通部指出，封閉型景點如野柳風景區等，開放具有單一出入口的園區、遊客中心，容留量為承載人數 40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午 4 點止。而封閉型的室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放；水域活動設施原則不開放。

有條件開放觀光遊樂業共 25 處，交通部指出，須採單一進出口，並進行總量管制 (園區最大承載量 40%)，採預警、分流、管制等 3 級管理，全面實施實聯制，且遊客入園需全程配戴口罩，落實體溫量測，保持安全社交距離，最晚入園時間為下午 4 點前。

交通部進一步指出，遊樂設施採預約制，遊客乘坐時保持安全社交距離，且設施使用後立即消毒，水域活動設施原則不開放等。

指揮中心同意旅行業可籌組總人數在 9 人以下之國旅團 (含導遊等隨團服務人員)，且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸。

旅行業者應注意各有關場所的防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另除於必要時 (如用餐)，旅客需全程佩戴口罩，業者應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排 2 人 1 室、1 人 1 床或單人房。

在國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，業者應就人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理，以及應變措施等面向進行管理，做好隔板、梅花座、容留人數管制等措施下，適度開放。雙鐵仍不開放飲食。