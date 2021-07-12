蔡英文：明後年追加購買3000萬劑莫德納次世代疫苗

總統蔡英文今 (12) 日表示，對於台積電、鴻海永齡基金會完成採購及捐贈 BNT 疫苗契約的簽署，再次表達感謝之意，強調持續爭取更多疫苗，是政府這段時間最優先的工作，並宣布 2022、2023 年將各追加購買 1500 萬劑莫德納 (Moderna) 次世代疫苗。

行政院午間召開記者會宣布，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會合計採購 1000 萬劑德國 BNT 疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署，將在取得疫苗後，捐贈給政府調度使用，預計最快 9 月底前到貨。

蔡英文表示，感謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。

蔡英文指出，經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。

另外，蔡英文透露，政府已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明、後年各追加購買 1500 萬劑莫德納次世代疫苗，總計 3000 萬劑，以因應往後可能的需求。