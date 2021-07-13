世衛：打完兩劑疫苗仍可能染Delta 但多數無症狀

世界衛生組織 (WHO) 表示，打完施打疫苗的人仍有可能感染變種病毒，但多數為無症狀感染者，顯示疫苗能保護接種者免於演變成重症或死亡。世衛還警告，混合施打不同廠牌的疫苗是危險趨勢，目前少有證據觀察對人體健康會有何影響。

世衛首席科學家 Soumya Swaminathan 博士說：「現在有一些危險的趨勢出現。我們沒有數據和證據可以證明混打疫苗 (的效果)。」

Swaminathan 表示，完整打完兩劑疫苗的人仍可能染疫，Delta 病毒也不例外，但多數為輕症或無症狀，代表疫苗仍可防範重症和住院。

儘管如此，由於輕症或無症狀感染者仍可能傳染給別人，世衛呼籲各國繼續推動疫苗接種計畫，保持戴口罩和社交距離措施。

已有一些研究顯示，打完疫苗後仍染疫的人，體內產生的病毒數遠低於未打疫苗者，降低傳染給他人的風險。世衛希望有更多研究了解疫苗遏制傳染的效果。

美國近期通報的新增住院和死亡病例，幾乎都是未接種疫苗的族群。美國疾病管制預防中心 (CDD) 表示，接種疫苗後仍染疫的「突破性感染」(breakthrough infection) 情況罕見，75% 已經施打完成後染疫住院或身亡者年齡超過 65 歲。

世衛祕書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 說：「Delta 病毒快速席捲全球，導致確診和死亡病例激增。但並非所有人受到同樣的衝擊。我們走到疫情『雙速發展』的階段，國與國之間的差距，導致各自的疫苗覆蓋率差距日益擴大。」

目前全世界疫苗供給依然不足也不平均，世衛表示，一些國家不該在此時追加訂購第三劑疫苗。科學家 Swaminathan 說，「一些國家情況混亂，他們已經開始決定哪些族群應該接種第二劑、第三或第四劑疫苗。」