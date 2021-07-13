美議員要求長江存儲科技列入實體清單

周二 (13 日) 外媒報導指出，美國國會部分議員要求將長江存儲科技列入美國商務部的實體清單內，以控制對這家企業的出口，主要因為其與解放軍有關聯。

美國眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）和共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）致函給美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo），希望她考慮將中國國營半導體製造廠長江存儲科技納入商務部的出口管制實體清單，因為這家企業是與中共軍方有關係。

信函指出，長江存儲科技是中國國營半導體製造商，其產品可用於國防、AI 和航太領域。這家企業的管理人員之前在中共軍方公司中芯國際 (981-HK)，以及向中共軍方提供指揮、控制、通信、運算、情報、監視和偵查相關科技的產業或中國工信部工作過。

信件內容提到，長江存儲科技透過其複雜的企業網路與中共軍方連接，長江存儲科技的母公司清華控股旗下有許多子公司與解放軍做生意。

此外，中國正在貫徹一個前所未有的產業計劃，對半導體供應鏈的每個環節實行垂直控制。

長江儲存科技主要從事 DRAM 與 NAND Flash 的製造，而該公司是由紫光集團與中國政府合資。

而近期紫光集團發佈公告稱，已收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，主要內容為相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

紫光集團是中國最大的綜合半導體企業，其前身是清華大學科技開發總公司，現在為清華控股的子公司。