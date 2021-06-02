疫苗混打 加拿大批准、美國展開早期臨床試驗

加拿大衛生當局批准不同廠牌疫苗混打，接種完一劑阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 疫苗的民眾，第二劑可以接種輝瑞或莫德納的疫苗。美國也展開早期臨床試驗，了解成年人完成施打某一廠牌疫苗之後，如果相隔三到四個月再追加施打另一廠牌的疫苗，會有何種效果。

加拿大國家免疫諮詢委員會 (NACI) 周一 (1 日) 表示，加國民眾第一劑接種 AZ 疫苗後，第二劑可以使用 mRNA 疫苗 (輝瑞 / BioNTech(BNT)、以及莫德納都是 mRNA 疫苗)。

至於第一劑接種 mRNA 疫苗的民眾，如果第二劑無法打到同一廠牌的 mRNA 疫苗，可以在輝瑞和莫德納之一擇一施打，但不建議第二劑使用 AZ 疫苗，理由是運作機制不同。

加拿大疫苗接種持續緩慢推進，過去幾周平均每天接種速度約 1% 人口，而當地輝瑞和莫德納疫苗供應依然吃緊。

據 NACI 統計，截至 5 月底為止的一周，加拿大已有 1300 萬人接種至少一劑輝瑞疫苗，350 萬人接種一劑莫德納疫苗，接近 200 萬人已接種 AZ 疫苗。

美國展開疫苗混打臨床實驗

另一方面，美國國家衛生研究院 (NIH) 周二宣布，已經展開疫苗混打的早期臨床試驗。將招募 150 名已經施打過三種疫苗之一的成年人，尚未接種疫苗的人也有資格參加單獨的試驗。

美國食品藥物管理局 (FDA) 目前已核准施打三個廠牌的疫苗，分別是嬌生 (JNJ-US)、輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US)。本實驗的志願者為已經接種兩劑莫德納疫苗的民眾，12 到 20 周之後，再追加施打三種廠牌其中之一的疫苗。

NIH 過敏和感染病研究院主任佛奇 (Anthony Fauci) 說：「雖然 FDA 已經授權施打以上疫苗，但我們仍有必要為可能需要追加施打疫苗的情況預作準備，以面對病毒不斷變種、群體免疫減弱的情況。」

科學家和藥廠表示，新冠肺炎逐漸流感化，人們可能需要接種更多疫苗，甚至每年施打。輝瑞 / BNT、莫德納這兩種疫苗都需要施打兩劑，且中間相隔三到四周，而嬌生只需要一劑。雖然三種疫苗對新冠病毒都有高度防護力，但專家預估效力可能隨時間拉長而減弱。

FDA 生物製藥評估研究中心主任 Peter Marks 曾在 5 月 18 日表示，已經完成完整疫苗接種的民眾，可能需要在一年內追加注射。