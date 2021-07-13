叫陣亞馬遜！微軟收購資安軟體公司RiskIQ 力拼雲端網路安全

微軟 (MSFT-US) 宣布收購資安軟體公司 RiskIQ 的交易，該公司位於美國舊金山，專司「全球威脅情報和攻擊面管理」。

雖然該交易的細節沒有公布，但《彭博》援引知情人士消息報導，微軟將為此支付 5 億美元以上現金。

根據 Crunchbase 的數據，RiskIQ 成立於 2009 年，擁有 200 多名員工，且已自創投集團籌資 8300 萬美元，包括來自 Battery Ventures、Summit Partners、MassMutual Ventures、Georgian Partners 和 National Grid Partners 的創投資金。

RiskIQ 的競爭對手包括已上市的 Mimecast (MIME-US)。Mimecast 週一股價下跌 1.52%，收 55.75 美元。

微軟表示，進行該交易係因混合式工作的採用程度增加，「客戶面臨著網路攻擊日益複雜和頻繁的挑戰。此回的收購交易將有助於客戶更全面地了解其業務面臨的全球威脅，更妥善了解網路導向的脆弱資產，並打造世界級的威脅情報。」

「RiskIQ 幫助客戶在微軟雲端、亞馬遜 AWS，以及其他雲端、本地以及他們的供應鏈中，發現和評估整個企業攻擊面的安全性。」

微軟雲端資安部門副總裁 Eric Doerr 表示，RiskIQ 的 Illuminate 軟體可聚合特定組織資訊技術足跡中的威脅，因此安全專業人員可以解決最關鍵的問題。該系統適用於微軟的 Azure 和其他雲端，例如亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS。該系統也可套用在本地設施。

該交易有助於微軟擴大成長快速的資安業務。今年 1 月，微軟表示，過去 12 個月產生超過 100 億美元的資安營收，年成長率超過 40%。

RiskIQ 在其網站上指出，公司一直與微軟合作，應對近期微軟 Exchange 電子郵件伺服器軟體遭攻擊的事件。

上個月，微軟 Azure 頭號勁敵 AWS 也宣布收購廣為政府機構和企業使用的加密傳訊平台 Wickr 公司。

收購消息並未提振微軟股價，週一微軟下滑 0.22%，收 277.32 美元。