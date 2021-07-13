加密貨幣負面消息不斷 6月交易量慘摔逾4成

加密貨幣在一系列的負面報導後，經歷兩個月的修正期，目前處在夏季交易低迷階段，根據加密市場數據提供商 CryptoCompare 周一（12 日）最新數據，6 月交易量下降逾 4 成。

CryptoCompare 表示，由於加密貨幣價格直直落與波動性降低，Coinbase、Kraken、Binance、Bitstamp 等大型交易所的交易量在 6 月下降超過 40% 。

數據報告也指出，6 月比特幣價格跌至 28,908 美元的低點，單月累計下跌 6%。6 月 22 日的單日最高成交量為 1,382 億美元，較 5 月的高點下降 42.3%。

中國打壓影響甚鉅

路透周一的報導指出，中國的打壓是加密貨幣價格與交易量下跌的原因。其實中國打壓加密貨幣已司空見慣，但近期實行的打擊政策的影響最為嚴重。不過投資人與專家仍看好比特幣與其他加密貨幣的長期走勢。

Pervalle Global 的投資長 Teddy Vallee 表示，中國的行為造成數位資產生態系統受到嚴重打擊，當市場出現大規模拋售時，投資人會因為不安而撤回籌碼。他也補充說，目前仍未看到大量資金從交易所回流，資金費率（funding rate）仍為負數。

中國 6 月底下令暫停加密貨幣交易，使得該國多個省份挖礦作業停擺，且這些省份皆擁有 50% 至 60% 的比特幣挖礦能力。

VanEck 的數位資產策略總監 Gabor Gurbacs 指出，隨著礦工離開中國，比特幣交易也跟著減少。

投資公司 ParaFi Capital 管理合夥人表示，各國加強監管以及 ESG 意識抬頭，也進一步拖累加密貨幣市場情緒。

加密貨幣交易情緒的分析平台 Trade the Chain 分析師 Nick Mancini 表示，排山倒海的負面消息在 5 月逐漸發酵並影響比特幣交易，最終導致比特幣交易量從高點近乎腰斬。

整體交易量仍高於一年前水準

加密貨幣市場數據提供商 Kaiko 的研究主管 Clara Medalie 表示，儘管交易量大幅下降，但仍比去年高。他補充說，6 月銷量仍名列史上銷量前五高月份的其中之一。

他也說，6 月所有的交易量都暴跌，但整體交易量仍高於一年前的水準。

Mancini 也表示，加密貨幣前景樂觀，預計波動性與交易量將重回先前高點。根據 Trade the Chain 數據，比特幣衍生商品在 5 月交易達到 2,300 億美元的高點，但在 7 月 9 日回落至 450 億美元。

Mancini 說，衍生性商品市場傳來的好消息是，比特幣選擇權的未平倉比率從 6 月的高點 0.65 降至目前的 0.60，這意味著隨時間推移，投資人看法並非如此悲觀。