風暴不停 中國工信部再下架48款App

中國工信部宣布下架 48 款 App，理由是違法使用個人資料。工信部稱經第三方檢測機構核查復檢，截至目前尚有 18 款 APP 未依照規定改善，同時上海、安徽、廣東、四川省通信管理局檢查發現共有 30 款 APP 未進行改善。而這 48 款 App 是今年工信部下架的第五批。

這波被下架的 App 涉及教育、購物、租屋等多個領域。通報要求相關應用商店立即下架。

相關的應用商店包括「應用寶」、「華為應用市場」、「vivo 應用商店」、「小米應用商店」、「OPPO 軟件商店」、「百度手機助手」、「搜狗手機助手」、「360 手機助手」、「豌豆莢」、「三星應用商店」、「樂商店」、「企業官網」、「抖音」。

(圖片: AFP)

此次是工信部今年通報下架的第五批 App，其中，超過 70% 的被下架理由是違法收集個人資料。

其它問題包含，違規使用個人資料、App 強制、頻繁、過度索取權限、欺騙誤導用戶下載 App、應用分發平台上的 App 資訊明示不到位、欺騙誤導用戶提供個人資訊、帳號註銷難，以及強制用戶使用定向推送功能。

近期中國嚴管網科企業，最震驚市場的就是中國網信辦在滴滴出行於紐約上市兩天後突然對其進行網路安全審查。在對滴滴和其他兩家近日於美國上市的公司採取行動之後，中國政府迅速宣布將對在海外交易的中國企業，採取監管行動，包括加強對跨境數據流量和安全的審查。

