中國再出手！「滴滴企業版」等25款App下架

滴滴出行上週剛赴美上市 IPO，中國政府就以資安問題為由，下架滴滴 App，週五 (8 日) 中國政府再度出手，宣布將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架。

受此消息影響，滴滴 (DIDI-US) 週五早盤一度來到 11.06 單日低點，午盤其股價止跌回升，漲近 5%，暫報每股 11.76 美元。

中國國家互聯網信息辦公室 (國家網信辦) 依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架，因根據舉報核實，這些 App 存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題。

國家網信辦要求相關運營者嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個資安全，各網站、平台不得為「滴滴出行」和滴滴企業版」等下列 25 款在應用商店下架的 App 提供訪問和下載服務。

遭國家網信辦下架的 25 款 App (圖片：國家網信辦)

上週五中國網絡安全審查辦公室和國家網信辦先後出手對滴滴出行啟動網絡安全審查，並在審查期間要求停止新用戶註冊。

中國監管介入之下，越來越多的中國企業放棄赴美 IPO 計劃，包括 TikTok 母企字節跳動、醫療數據公司零氪科技和健身應用程式業者 KEEP 近期都暫停赴美 IPO 計畫。

華爾街分析師表示，中國監管壓力不僅可能威脅到正在籌備中的 IPO，還可能威脅到 2.1 兆美元中概股 ADR 市場。