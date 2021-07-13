中國6月外貿形勢佳 順差515億美元 優於預期

周二 (13 日) 中國海關總署公布 6 月以美元計價出口年增 32.2%，預期 23%，前期 27.9%；進口年增 36.7%，預期 29.5%，前期 51.1%。貿易順差 515.3 億美元，預期 447.5 億美元，前期 455.3 億美元。

以人民幣計價，6 月份外貿進出口人民幣 3.29 兆元，年增 22%，進出口已連續 13 個月呈現正成長。出口年增 20.2%，預期 15.1%，前期 18.1%；進口年增 24.2%，預期 20.8%，前值 39.5%。貿易順差人民幣 3327.5 億元，預期人民幣 2700 億元，前值人民幣 2960 億元。

今年上半年，中國外貿進出口總值人民幣 18.07 兆元，年增 27.1%，其中出口人民幣 9.85 兆元，年增 28.1%；進口人民幣 8.22 兆億元，年增 25.9%。

上半年，中國與歐盟雙邊貿易額為人民幣 2.52 兆元，年增 26.7%。其中，出口人民幣 1.51 兆元，年增 25.5%；進口人民幣 1.01 兆元，年增 28.5%。中歐貿易占中國外貿總值 13.9%，為中國第二大貿易夥伴。

上半年中美雙邊貨物貿易總值人民幣 2.21 兆元，年增 34.6%，對美出口人民幣 1.64 兆元，年增 31.7%。

(圖片: AFP)

海關總署新聞發言人李魁文表示，目前中國經濟保持穩定，同時有利於物價平穩的因素也不斷增加。近期，中國國務院已部署做好大宗商品的保供穩價工作，政策效應持續發酵，有利於穩定市場。國際大宗商品價格上漲階段性推升企業生產成本，但輸入性通膨的風險在控制之中。

他指出新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢複雜，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然偏多。同時，去年下半年，中國外貿進出口比去年上半年大漲近 27%，在高基期的影響下，今年下半年進出口年增率將下滑，但全年進出口仍然可望保持偏快的增長。