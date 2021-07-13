追逐NFT真能賺錢？先搞懂是投資還是收藏

過去一年來，無論名氣高低的藝術家、歌手、球團到名牌都競相發行 NFT(非同質化代幣，Non-fungible tokens)，NFT)，正當全世界突然對數位藝術品著迷時，開始出現「投資 NFT 真的能夠賺錢嗎？」的質疑聲。在那之前，你必須先搞懂自己真正買的是什麼。

NFT 是通過加密形式把特定物件放到區塊鏈上，這些虛擬品具有獨一無二的特質，符合物品在市場上的稀珍性。因此無論藝術品、聲音檔甚至是一則推特文字，都可以透過數位化讓其擁有身分證，這就是 NFT 啟發投資熱潮的原因。

這波加密藝術潮流迅速興起，加上能賺得的利潤也相當可觀，因此吸引各界創作者參與，包括了日本藝術家村上隆，日前曾在 OpenSea 推出 108 款「太陽花」；推特執行長 Jack Dorsey 在 2006 年發出的「史上首則推文」也在今年 3 月時透過 NFT 形式以逾 291 萬美元售出。

值得注意的是，如果獲得適當的保護，原始藝術品就可能從網路上消失，已經有 NFT 鏈接的物品已經出現了類似的情況。因此，從財務的角度來看，NFT 可視為收藏品，但不建議將當作準備退休的投資工具。

然而，並非每件收藏品都能成功。

安永全球區塊鏈負責人 Paul Brody 表示，「從推文到動圖再到影片，人們很快就會發現看似的限量版，其實是無限供應，只有少數才能夠經得起時間的考驗。」不過從長遠來看，他依舊相信背後的技術。

事實上，隨著近期加密貨幣的疲軟，NFT 市場也出現了降溫跡象。加密市場的忠誠多頭可能會反駁說，現在就像狂熱過後的宿醉，正是投資最佳時機。

投資 NFT 充滿風險也蘊含機會，但有些隱藏成本不得不考慮，包括礦工費，即以太坊網路上的交易成本，特定的 NFT 交易可能比掛牌價高得多，最後真正支付的金額可能比想像中多出數百美元。