聯茂現增敲定每股130元發行 將募集65億元

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 辦理發行 5 萬張的現增股，已正式敲定每股 130 元溢價發行，由原股東依持股比例認購，聯茂此現增案將募集 65 億元，是台 CCL 廠歷來最大規模市場籌資案，現金增資案部分將用於支應江西第三期擴建案。

聯茂此一現增案，將在 7 月 19 日與配發 5 元的現金股利一併除權、除息，現增案不影響原股東配息。

聯茂江西第三期擴建案，估將投資 8000 萬美元，每月增產 120 萬張，等於增加一倍產能，也是一、二期產能總合，完成後江西廠每月產能將達 240 萬張。

聯茂今年擴充江西二期廠，最快上半年逐步開出，並生產前段高階材料，新產能每月新增 60 萬張，一、二期擴廠案完成後，董事會通過進行第三期 8000 萬美元投資計畫，總計江西廠投資金額達 1.6 億美元。

聯茂現金增資案籌資 65 億元，將用於償還銀行借款及充實營運資金，現增案如按照規劃完成募集，加上聯茂 2020 年 4 月完成辦理現增籌資 33 億元，聯茂兩年來合計自市場籌資金額達 98 億元。

聯茂 2021 年第一季稅後純益為 6.42 億元，季減 17.35%，年成長 70.29%，創歷年同期新高，每股純益為 1.93 元。