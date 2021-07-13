中國10部門齊推「揚帆」計劃 為5G舖路

周二 (13 日) 中國工信部、發改委等 10 個部門聯合公布《5G 應用「揚帆」行動計劃（2021-2023 年）》。該計劃結合目前 5G 應用現狀和未來趨勢，確立未來三年中國 5G 發展目標。

5G「揚帆」行動計劃朝向資訊消費、實體經濟、民生服務三大領域，重點推動 15 個產業的 5G 應用，利用三年時間形成初步的 5G 創新應用體系。從推動實體經濟領域來看，將使 5G 在工業互聯網、車聯網、智慧物流、智慧港口、智慧採礦、智慧電力、智慧油氣、智慧農業和智慧水利等領域加速滲透應用，推動重點產業數位化轉型。

該計劃訂出一系列數據目標，如 5G 個人用戶普及率超過 40%、用戶數超過 5.6 億、5G 網路接入流量比重逾 50%、5G 物聯網終端用戶數年均增長率超過 200% 等。

(圖片: AFP)

同時在個人消費領域，打造一批「5G+」新型消費的新業務、新模式、新業態，用戶獲得感明顯提升。垂直產業領域，大型工業企業的 5G 應用滲透率要超過 35%，而 5G + 車聯網試點範圍進一步擴大，促進農業水利等傳統產業數位化轉型升級。

此外也要加強通訊關鍵基礎設施能力。未來三年提升 5G 網路覆蓋水準，每萬人擁有 5G 基地台數量超過 18 個，建設逾 3000 個 5G 產業虛擬專網。建設 5G 融合應用創新中心聚落，使面向應用創新的公共服務平台能力進一步增強。

強化 5G 應用安全保障，打造 10～20 個 5G 應用安全創新示範中心，樹立 3～5 個區域示範標杆，形成與 5G 應用發展相適應的安全保障體系。

