【日盛投顧】指數突破新高後賣壓湧現

◆盤勢分析

1. 台股早盤開高且創新高點，但盤中賣壓湧現而震盪走低，尾盤更曾一度翻黑，終場指數上漲 33.19 點，漲幅 0.19%，收在 17,847.52 點，成交金額為 6,614.64 億元。三大法人合計買超 256.47 億元：外資買超 229.46 億元、投信買超 5.59 億元、自營商買超 21.42 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方有望突破新高。

（2）、均線：指數守於 5 日線上，支撐為 17,600 點附近，壓力為 18,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，短期呈震盪格局。

3. 櫃買指數較加權指數弱勢，尾盤收在 218.09 點，下跌 0.56%，支撐為 215 點附近，壓力為 222 點附近。

4. 台股選股方向可留意晶圓代工、設備、封裝、矽晶圓、PCB、金融等族群。

半導體、矽晶圓、PCB、被動元件、光通訊等強勢

1. 晶圓代工：疫情帶動遠距辦公及學習風潮，加上車用需求大增，面板驅動 IC、電源管理 IC、微控制器（MCU）、CIS 影像感測器等晶片用量大幅提升，成熟製程晶片供不應求，訂單能見度看至 2023 年，相關個股如 5347 世界、2330 台積電、2303 聯電等週二表現佳。

2. 矽晶圓：半導體市況熱，上游矽晶圓業者產能滿載，加上產品報價趨勢向上，後市營運可期，相關個股如 3532 台勝科、5483 中美晶、6488 環球晶等週二表現強勢。

3.PCB：歐美解封後客戶積極搶料，持續帶動板材銷售熱潮，加上進入電子傳統旺季，下半年 PCB 營運展望佳，相關個股如 2313 華通、2383 台光電等週二表現亮眼。

4. 觀盤重點：台股近期資金過度集中於航運、鋼鐵族群，週二 (7/13) 在航運、鋼鐵多檔指標股回檔下，非金電指數失守月線，壓抑加權指數表現。近期盤面顯現出指數於萬八賣壓沉重，投資人需慎防追高，後市價量需同步上揚，才有利於多頭延續，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意晶圓代工、設備、封裝、矽晶圓、PCB、金融等族群。