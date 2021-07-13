外資連兩買晶圓雙雄 共買超逾12萬張

台股今 (13) 日早盤大漲超過 200 點，重回萬八關卡並創新高，但午盤後獲利了結賣壓出籠，終場小漲 33.19 點，爆量收 17847.52 點。晶圓雙雄台積電、聯電同獲外資連兩買，分別共買超 3.6 萬、9 萬張；航運三雄幾家歡樂幾家愁，外資大賣陽明、萬海分別 1.8 萬張、8193 張，長榮則獲買超逾 6000 張。

三大法人方面，外資繼昨日回補 154 億元後，今日再度買超 229.49 億元；投信終止連 9 賣，轉為買超 5.58 億元；自營商則買超 21.41 億元，三大法人共買超 256.46 億元。

期貨方面，外資回補空單 1024 口，空單未平倉口數降至 28212 口；投信增持多單 2 口，多單未平倉口數增至 3141 口；自營商增持空單 1854 口，多單未平倉口數增至 13904 口。

外資買超部分，電子股最受青睞，大買華邦電 9.6 萬張、聯電 3.7 萬張、台積電 2.7 萬張，面板雙雄群創、友達分別 1.6 萬、1.3 萬張，鴻海、華通、仁寶、新唐、日月光投控、和碩同獲外資敲進超過 5000 張。

航運族群今日雖一片臉綠，仍有不少個股獲外資青睞，買超新興 1.4 萬張、台航 9054 張、裕民 8422 張，益航及長榮分別超過 6000 張，台船超過 5000 張；不過，幾家歡樂幾家愁，陽明遭大賣 1.8 萬張、萬海 8193 張。

外資賣超方面，鋼鐵股持續遭外資提款，賣超大成鋼 1.7 萬張、中鋼 1.3 萬張、官田鋼 7883 張

建錩 4770 張；電子股宏碁、光磊、燿華、神達、矽統、京元電、定穎、凌陽、鼎元、華泰、明基材、金寶、景碩也遭賣逾 3000 張。

法人指出，台股今日創高後開始大幅震盪，預期短線傳產族群將陷入震盪整理，盤面以類股輪動為主，指數可能在萬八關卡前反覆震盪整理，下檔看五日線支撐。