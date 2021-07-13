〈長江存儲恐遭制裁〉供給減有助NAND漲勢再拉升 記憶體模組廠受惠

美國眾議院議員傳要求美國商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，法人認為，長江存儲若遭制裁，產業供給減少，可望「助漲」第三季 NAND Flash 價格漲勢，包含群聯 (8299-TW) 與威剛 (3260-TW) 在內等廠商，營運可望受惠。

外媒報導，美國眾議院外交委員會共和黨議員致函美國商務部長 Gina Raimondo，指出其與中國軍方關係密切，其生產的晶片可用於國防、人工智慧與航太領域，要求將長江存儲列入出口管制實體清單。

長江存儲主攻高容量 3D NAND，目前 NAND Flash 月產能約 5 萬片；據研調機構 TrendForce 數據指出，以位元數計算，長江存儲在全球 NAND Flash 市占率，今年將達 3.8%，且傳出其正進行擴產，下半年產能將翻倍，明年市占率可望擴增至 6.7%。

對於恐遭制裁，國內記憶體業者認為，長江存儲遭美國政府制裁，對全球 NAND Flash 產業影響相對有限，但供應商變少、產業供給減少，有助產業價格穩定，有利推升 NAND Flash 價格向上。

TrendForce 預估，第三季 NAND Flash 價格將續漲 5-10%；威剛看好，在手機、筆電、伺服器、車用等應用持續強勁下，NAND Flash 供給吃緊情況將延續到第四季。

群聯也認為，第三季在旺季需求帶動下，NAND Flash 價格可望持續上漲，若筆電等應用需求未被滿足，可望支撐第四季價格漲勢。