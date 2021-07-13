創新板開板將鬧空城 Q4才可望見到掛牌 戰略新板將有一家登錄

「台灣創新板」與「戰略新板」兩大板將在 7 月 20 日開板，但是原本唯一一家申請於創新板上市的仁新醫藥，已經自行撤件，迫使創新板開板時將鬧空城，證期局副局長蔡麗玲今 (13) 日表示，不影響創新板開板，預計第四季會有公司申請掛牌。至於戰略新板將有一家登錄。

仁新當初送件為「台灣創新板」首家申請公司，因為屬新藥研發公司，是以創新板第二類標準、市值不低於 30 億元，需證明有足供上市掛牌後 12 個月營運資金達 125% 及核心產品需通過第一階段臨床試驗等規模提出申請。

仁新大股東皆大有來頭，包括前龍邦集團負責人朱炳昱、福邦證券大股東黃顯華，早期股東名單還有股市金主林滄海，另外外傳還有某投信公司董事長。

原本成立兩大新板意在催生土生土長獨角獸，不料，在創新板開板前一個禮拜，仁新爆發撤回創新板上市的申請案，將俟適當時機再為股票上市或上櫃提出申請，這也讓創新板開板出現無公司掛牌的窘況。

蔡麗玲表示，開板目的是讓市場能知道有「台灣創新板」與「戰略新板」兩大板，可以讓創新公司可以申請掛牌，櫃買中心的戰略新板只需要兩家券商輔導掛牌，並沒有要求掛牌條件，因此在開板典禮之後一周，預期會有一家公司於戰略新板掛牌登錄。

至於證交所的創新板，蔡麗玲指出，申請掛牌需要有承銷商 6 個月的輔導期間，同時需要證交所上市審核程序、IPO 承銷作業規畫期間，因此需耗時 3-4 個月，加上有些公司考量疫情，因此在程表上，要等到第四季才會有公司申請掛牌。