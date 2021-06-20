〈觀察〉創新板、戰略新板只吸引一隻獨角獸 台版那斯達克夢一場？

「台灣創新板」與「戰略新板」兩大板將在 7 月 20 日開板，原本希望藉此催生土生土長獨角獸，打造台版那斯達克，不過，目前僅一家仁新醫藥申請於創新板掛牌，戰略板還無人問津，台灣資本市場強強滾之際，兩大新板開板倒數一個月，絲毫嗅不到新生的喜悅，到底問題出在哪，值得主管機關好好面對。

「台灣創新板」為證交所的新板，創新板的公司不需獲利，採取簡易公發，如財報審核由 3 年縮短為 2 年，上市前輔導 6 個月，僅公司必須設立滿 2 年，股份發行逾 1 億元。

創新板開放 3 類新創業申請，第 1 類只要滿足市值 15 億元、年營收超過 1.5 億元，並有一年以上的營運資金；第 2 類僅限生技公司，市值須高於 30 億元，且有足供掛牌後 1 年內營運資金 125% 的財力，新藥公司產品只需通過國內外第一階段臨床試驗生技公司；第 3 類為市值 40 億以上的公司，都可以申請上市。

證交所當時透露，已接觸 Gogoro、KKBOX 等新創企業，另外物聯網（IoT）、智慧醫療、新藥公司及風力發電、能源業者也在鎖定名單。

而「戰略新板」為興櫃股票市場下的交易板塊，與一般板 (原興櫃股票市場) 相同之處，為發行公司申請登錄均無設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制，但需要二家券商持續保薦，此保薦制度與新加坡凱利板類似，而針對戰略新板的掛牌數，櫃買中心在 2 月下旬時，層訂出今年拚 5-8 家登板的目標。

主管機關針對以兩大新板催生獨角獸都樂觀看待，認為新創公司登上創新板或戰略新板，能夠讓新成立的公司在不同發展階段都能找到適合板塊，也會讓台灣股市能增加新的能量，但事實上截至目前為止，只有仁新醫藥申請於創新板掛牌，戰略板卻還在媒合企業階段。

登上創新板或戰略新板，能夠讓新成立的公司在不同發展階段都能找到適合板塊，也讓台灣股市能增加新的能量。不過根據證交所資料，目前僅有一家仁新醫藥公司送件；戰略新板也還在召開媒合會階段。

創新板、戰略新板雖然已為新創企業量身訂作了簡便的籌資環境，形成一條邁向資本市場的快速跑道，但正因為考量新創公司多屬發展階段，投資風險較高，為了保護投資人，僅限「合格投資人」可以投資，一般散戶並無法參與。

所謂「合格投資人」，考量新板投資風險相對較高，因此僅限 3 類對象投資，第 1 為專業機構投資人，第 2 為總資產超過新台幣 5000 萬元，且具備充分專業知識及交易經驗的法人或基金，第 3 也開放自然人投資，但需有 2 年以上證券交易投資經驗，且淨資產在 1000 萬元以上或近 2 年平均所得達 150 萬元以上。

許多市場人士對於這樣的投資高門檻限制，開始出現各種不同聲浪，包括參考國外機制，以投資人交易經驗、交易年資作為門檻即可等建議，認為要放寬投資限制，才能吸引獨角獸願意進入，不致讓優質的公司流落到海外市場掛牌，而使得兩大新板建置的美意反而變成夢一場。