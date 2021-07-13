店頭衍生性商品集中結算機制加速 拚明年6月第一階段上路

期交所加速推動店頭衍生性商品集中結算機制，規劃分為兩階段，第一階段希望能順利於明年 6 月實施新臺幣 IRS 會員自願性集中結算。

期交所繼上週舉辦「建置店頭衍生性金融商品集中結算」銀行業座談後，今日再邀集包括國泰、南山、中壽、新光、富邦等大型壽險公司董事長及總經理與會，及票券業、證券業及期貨業相關負責人逾 60 家參與座談，金管會主委黃天牧親臨致詞，總計 2 場金融業線上座談共有逾 120 家金融機構相關負責人，對於明年 6 月即將實施的店頭衍生性金融商品集中結算制度已有初步了解。

根據櫃買中心截至 2021 年 5 月統計，國內店頭衍生性商品市場名目本金餘額高達 64.78 兆元，巴塞爾銀行監理委員會與及國際證券監管組織（BCBS-IOSCO）自 2016 年起分六階段實施「未集中結算交易保證金計提規範（UMR）」，依該規範國內金融機構預計自今年 9 月第 5 階段起逐步納入規範，屆時國內金融機構若未集中結算，交易雙方將須交換較高的保證金。

目前國內市占比重高的利率類商品及匯率類商品（如利率交換協定 IRS 及無本金交割遠期外匯 NDF），須計提保證金，估計約為提交集中結算所需保證金的 3 倍以上，將對金融機構資金運用帶來相當影響。

黃天牧致詞時表示，金管會對金融界在疫情期間，兼顧疫情防疫，提供永續金融服務，維持金融體系穩定，表達肯定及謝意。在金融危機之後，國際間的監理趨勢即為對店頭衍生性金融商品集中結算，若國內未能建置，將造成業者參與的風險管理及交易成本提高，以銀行為例，若有集中結算機構，資本計提將會降低。期交所希望藉由兩場座談會汲取業者建議，使其能順利於明年 6 月實施新臺幣 IRS 會員自願性集中結算。

期交所董事長吳自心表示，主管機關考量國際上歐美店頭集中結算多由期貨結算機構或兼有結算業務的期貨交易所處理，且期交所為專業期貨交易結算機構，在風險控管制度、財務安全防衛機制及違約處理程序等結算業務已累積相當經驗，因而交付期交所建置店頭衍生性商品集中結算任務。期交所規劃於明年 6 月第一階段推出新臺幣 IRS 會員自願性集中結算服務，及 2023 年 6 月新臺幣 IRS 客戶集中結算及因應 UMR 推出新臺幣 NDF 集中結算，第二階段將規劃推出韓圜 NDF 及外幣 IRS 集中結算服務，未來視市場需求加速納入更多商品。

吳自心表示，期交所將齊頭並進向國外主管機關申請成為合格集中結算交易對手（QCCP），繼去年 12 月已向歐盟歐洲證券市場管理機構（ESMA）申請後，將加快腳步向英國、加拿大、美國等提出申請，店頭衍生性商品集中結算機制是國內重要金融基礎建設，期望爭取國內金融機構及交易相對方之國外金融機構在台提交集中結算。

由於巴賽爾協定三 （Basel III）及 UMR 等國際規範實施，將加速金融機構將店頭衍生性商品部位納入集中結算之意願，期交所此刻建立本國集中結算機制，有助強化我國金融基礎建設，並提供金融機構於適用 UMR 規範的另一選擇，目前已有 22 家國內外金融機構有意擔任店頭衍生性商品集中結算會員。

另期交所亦歡迎保險業者申請成為個別結算會員，期交所將規劃提供結算會員部位提前了結、部位管理及保證金壓力測試等加值服務。此外，為積極推動本項政策，期交所將提供較低費用、債券抵繳保證金等誘因，提高金融機構參與意願。