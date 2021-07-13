聚鼎Q2 EPS 1.73元單季新高 上半年每股賺3.43元贏過去年前三季

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 今 (13) 日公告第二季自結損益，稅後純益 1.5 億元，季增 6%、年增 58%，每股純益 1.73 元，歷史單季新高；上半年稅後純益 2.91 億元，年增逾 7 成，每股純益 3.43 元，也是歷史同期新高，超越去年前三季總和。

聚鼎受惠美系客戶智慧手機的 PPTC 開始拉貨，加上 5 月開始合併 TCLAD 認列營收，推升第二季營收來到 8.17 億元，季增 49%、年增 100%；上半年營收 13.67 億元，年增 78%。

聚鼎第三季進入傳統旺季，受惠美系客戶智慧手機 PPTC 拉貨將進入高峰，加上車用市場持續回溫，公司預計整體營運可望再向上，單季營運將續創新高。

第四季受到庫存調節因素，營運估將回落，法人預期，聚鼎下半年營收及獲利可望較上半年成長約 2 成。

除了在智慧手機 PPTC 的市占率提升，聚鼎的三端保險絲 (CLM)，也透過大客戶打進美系客戶平板產品；聚鼎透露，今年除擴充 CLM 產能，客戶也希望可建置一條專屬產線，但還在談合作細節，最快明年會有結果。