三因素考量 銀行申設實體分行動作縮手

每 10 萬人平均有 17 家分行服務，但金管會依然於每年 5 月、11 月都會開放符合財務狀況的金融機構申設新增分支機構，今年 5 月僅有台中銀申請於苗栗縣增設 1 處分行，並獲核准。銀行局主秘童政彰表示，因為三大因素影響，讓銀行考量申請實體分行動作縮手。

童政彰表示，截至今 (2021) 年 4 月底，本國銀行分行家數計 3403 處，國內每 10 萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為 17 處。

其中，合作金庫分行家數達 269 家，為分支機構家數之冠，一銀 187 家、華南銀 185 家、彰銀 184 家、國泰世華銀 164 家，是分行家數最多的前大五大銀行。

儘管銀行家數已很多，去年 11 月仍有 2 家銀行、1 家信合社申請，但此次縮到僅有台中銀行申請，備受關注。

童政彰表示，各銀行申請新增分支機構會有三大考量，一、疫情發生之後銀行逐漸提升數位服務效能；二、網路銀行加入金融服務行列，銀行會觀察實體與數位分行的效度是否轉變；三、因為開放高資產業務，讓銀行業把實體分行往旗艦型轉型和變革。

童政彰進一步表示，正因如此，今年 5 月只有一家申請，與去年年中只有一家信合社申請相仿，這也是開放金融機構增設分支機構以來，第二次僅有一家申請。

童政彰表示，近年國內金融機構積極運用金融科技創新，且逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，目前申請核准卻未開業的金融機構還有 9 家，分別為銀行 8 家、信合社 1 家，核准一年內要開業，但原則上可以申請展延。

金管會表示，期許金融機構持續注重及滿足社會各群體需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，以利民眾享有便捷的金融服務。

據金管會統計，2016 年核准申設 13 家，當年開業 17 家、裁撤 29 家，分行總家數 3430 家，為近 5 年新高；但近年來在申設家數逐年下降，加上每年都有裁撤分行大致都高於開業分行之下，讓去年、今年分行總家數掉到只剩 3403 家。