鉅亨美股雷達：蘋果新iPhone銷量不看淡、艾克森美孚董事會朝新能源靠攏

美股今日重要看點：

上週五 (10 日) 美股三大股市全面收高，但受到白宮政府針對科技業反壟斷監管的行政命令影響，那斯達克指數漲幅不足 1%，

但值得注意的是，雖然美股科技業也開始站上反壟斷監管的風口浪尖，不過，執行這項命令的責任將落在美國聯邦貿易委員會 (FTC) 頭上，而 FTC 可能需要數年時間才能將想法付諸行動。

白宮這項針對科技業的新行政命令之核心，是鼓勵 FTC 等監管機構採用新的規則和政策，以遏制亞馬遜、Google 和 Facebook 等大型科技股日益壯大的規模和實力，但這考能對於 FTC 來說可能是一項艱巨任務。

FTC 目前是美國的網路平台監管機構，而一些觀察人士表示，FTC 一直難以及時處理網路上的不公平做法，尤其是用戶隱私、大數據和科技併購案等方面，故懷疑 FTC 在處理白宮這項新行政命令，可能將需要耗時數年。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 448.23 點，或 1.30%，收 34,870.16 點。

標普 500 指數上漲 48.73 點，或 1.13%，收 4,369.55 點。

那斯達克指數上漲 142.13 點，或 0.98%，收 14,701.92 點。

費城半導體指數上漲 55.6 點，或 1.72%，收 3,278.4 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

紐約 Fed 主席威廉斯發表談話 (FOMC 永久票委)

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

小鵬汽車宣布 G3i 新車將上市，據了解，該款車售價將落在人民幣 14.98-18.58 萬元之間，主打年輕族群。

小鵬汽車董事長兼 CEO 何小鵬表示，小鵬汽車正在面向成為中國智慧汽車行業的領跑者，更要讓科技的力量惠及更多人，讓每一個年輕人都可以擁有一台真正領先、夠酷的智慧車。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 艾克森美孚 (XOM-US)

近日美國能源巨頭艾克森美孚董事會遭遇巨大的突襲轉變，在新能源技術應用和環保問題的壓力下，代表變革力量的中、小股東忽然奪下三席董事席次。

由於近年來艾克森美孚市值暴跌，且持續出現虧損，故在財務面和政治因素之下，最終，持有艾克森美孚 0.02% 股份的小股東得到廣大股東的支持，成功拿下十二個董事會席位中的三席，

取得勝利的原因，主要是多數股東們對艾克森美孚的財報表現和應對氣候變化的措施皆相當不滿，而此次董事會重組表明，艾克森美孚未來的整體政策方向將開始被迫朝向新能源傾斜。

XOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

台積電上週公佈 6 月份營收，年增率增長 22.8% 至 53.5 億美元，投資銀行 Wedbush 分析師 Matt Bryson 對此發表研報認為，台積電可能斬獲了為蘋果下一代 iPhone 生產晶片的第一波收益，這意味著蘋果公司內部對新一代 iPhone 銷量有著較高的預期。