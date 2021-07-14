蘋果新品駕到！MagSafe外接電池售價3000有找

蘋果官網最新產品悄然上架，週二 (13 日) 蘋果推出 MagSafe 外接電池，適用於 iPhone 12 系列，目前有白色款供果迷選擇，售價台幣 2990 元 ( 99 美元)。

MagSafe 為蘋果 (AAPL-US) 的全新的配件生態系統，早前蘋果已推出了保護殼與護蓋、護套、錢包、充電器等配件，MagSafe 外接電池是最新的配件產品，能透過磁石可緊密貼合蘋果手機背面，延續電池續航力。

MagSafe 外接電池和 iPhone 可以同時充電，MagSafe 外接電池搭配 27W 或更高功率的充電器，可進一步提高充電速度。

MagSafe 為蘋果的全新的配件生態系統 (圖片：蘋果官網)

果迷可使用 Lightning 連接線插上 MagSafe 外接電池，就能以最高達 15W 的功率為該裝置無線充電。

MagSafe 電池容量為 1460 mAh，略低於 iPhone 12 的 3110 mAh 電池的一半。

若當作行動電源來充電的話，MagSafe 外接電池能提供手機最高 5W 的無線充電。

MagSafe 外接電池適用於 iPhone 12 系列。(圖片：AFP)

MagSafe 外接電池適用於 iPhone 12 系列，系統不低於 iOS 14.7，台灣官網顯示，MagSafe 外接電池售價為台幣 2990 元，而美國售價 99 美元，目前僅提供白色款。

目前美國、香港等地可立即預訂，下週開始發貨，但台灣未列入首發國家 / 地區。

值得一提的是，新品的電源轉接器與連接線需另行購買，商品配件無法一次到位，恐將讓果迷荷包又再瘦了一圈。