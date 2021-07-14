〈美股熱門股〉波音雙利空衝擊跌逾4% 百事Q2業績報喜漲逾2%

波音雙利空衝擊，下挫 4.23%

美國飛機製造商波音 (BA-US) 周二（13 日）宣布下修日前出問題的 787 夢幻客機產量，此外 737 MAX 訂單遭也遭杜拜航空取消一部分，當日股價應聲下挫 4.23% 至每股 228.20 美元。

波音估計，今年 87 夢幻客機的交付數量不如預期，恐為約 100 架庫存的一半不到，不過波音並未披露 787 夢幻客機新的生產率，僅表示將會暫時低於目前的每月 5 架。

阿聯的杜拜航空（flydubai）同日也表示，已與波音達成協議，將 737 MAX 的交付數量減少 65 架。

百事 Q2 業績報喜，漲 2.31%

百事可樂 (PEP-US) 周二公布優於預期的財報，營收較去年同期增逾 2 成，並調高全年 EPS 成長預期，股價上漲 2.31% 至每股 152.96 美元，創下歷史新高。

百事 2021 會計年度第二季淨營收報 192.2 億美元，較去年同期成長 20.5%、每股獲利報 1.72 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 179.6 億美元與 1.53 美元。

百事高層在財報會議上談到原料、運輸、勞力成本上升等問題，財務長 Hugh Johnston 表示，擬在勞動節後漲價應對成本上升，並表示這種模式在今年還會持續下去。

百事執行長 Ramon Laguarta 也表示，目前正與零售與其他領域的夥伴合作，在提高利潤的同時，也能做出正確的訂價決策。

Nokia 將提高全年財測，大漲 9.50%

Nokia(NOK-US) 周二表示，由於需求回升使得成本得以控制，看好第二季財報表現，而且可能提高全年財測，股價應聲大漲 9.50% 至每股 5.88 美元。

儘管 Nokia 並未提供相關數據，但透過聲表示出，預計將上調 2021 全年財測，其第二季業績將於 7 月 29 日公布。Nokia 先前預估，經匯率波動調整後，預計全年淨銷售額將達到 206 億（約 244 億美元）至 218 億歐元之間。

Nokia 總裁兼執行長 Pekka Lundmark 表示，儘管下半年可能出現一些不利因素，但上半年已替全年業績打下良好的基礎。

雖然 Nokia 看好全年財測，但巴克萊分析師 Andrew Gardiner 重申對該股持有評級，並將目標價訂為 5 美元，這意味著該股未來 12 個月還有近 9% 的跌幅空間。Nokia 股價自今年以來已上漲 38%。