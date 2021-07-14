散戶疲乏了？迷因股跌入熊市 從6月高點回跌逾20%

鄉民鍾愛的迷因股似乎浮現疲態，彭博追蹤一籃子散戶熱情追捧的股票累計從 6 月高點下挫 23%、遁入熊市。尤其前陣子飆漲的院線龍頭 AMC、電商平台新蛋 (Newegg)，本周才兩個交易日已經各自慘跌 15%、32%。

彭博追蹤 37 檔散戶熱中交易股票並編纂為指數，該指數在周二下跌 4.2%，從 6 月 8 日高點累計回跌 23%。

彭博追蹤 37 檔迷因股的指數走勢。來源: Bloomberg

一些個股累計從高點暴跌約 30%，包括散戶軋空華爾街大戰期間受關注的 GameStop(GME-US)、Koss(KOSS-US)，以及矽谷明星創投家 Chamath Palihapitiya 押寶的 Clover Health(CLOV-US)。此外，5、6 月備受鄉民熱愛的 AMC(AMC-US)，本周下跌 15%。

觀察 37 檔迷因股進入 7 月之後的行情，只有新蛋 (NEGG-US) 和諾基亞美國 ADR(NOK-US) 仍保持上漲，儘管新蛋本周兩天已經跌掉 30%。

迷因股下挫和散戶當沖交易降溫不無關係。高盛分析師 Will Nance 日前把券商嘉信 (Charles Schwab) 股票的評等由「買進」調降至「中立」，其中一個理由便是散戶交易量減少近 30%。

知名散戶投資人也感受到衝擊，被譽為「美國散戶之王」的炒股網紅 Dave Portnoy 在一次直播時透露，最近每天虧損 15 萬美元，大概一個半月以來沒過過一天好日子。

隨著散戶擴大迷因股範圍，最初獨領風騷的 GameStop 和 AMC 近幾周交易量都枯竭。

Oanda 公司高級市場分析師 Ed Moya 說：「Reddit 大軍擴大他們持有的迷因股籃子，卻無濟於事。考量到科技股估值過高的疑慮，許多人開始脫手浮現泡沫跡象的資產，包括迷因股。」

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