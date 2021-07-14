晶片短缺燒到特斯拉儲能業務 馬斯克：本季Powerwall產量不到需求的一半

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一 (12 日) 在為 SolarCity 收購案紛爭辯護時透露，特斯拉家用儲能系統 Powerwall 的客戶需求約為 8 萬台，然而受到晶片短缺影響，本季生產恐不及一半。

馬斯克在法庭中表示，由於晶片短缺，最好狀態下特斯拉本季只能生產 3 萬至 3.5 萬組 Powerwall，難以完全滿足客戶需求。

特斯拉 2021 年第一季能源業務收入為 4.94 億美元，優於去年同期的 2.93 億美元，其中蓄電產品銷售年增 71%，主要受惠於 Powerwall 的推動，該產品需求仍然遠高於特斯拉生產速度。

特斯拉表示，現階段 Powerwall 仍先支應太陽能客戶為主，若未來生產狀況轉好才會單獨銷售生產。

然而，該業務第一季成本高達 5.95 億美元，仍未能實現獲利。特斯拉也因此在第一季提高太陽能產品線的價格，且要求訂購太陽能板或太陽能屋頂的客戶必須連同搭配 Powerwall ，這是特斯拉最新、唯一的銷售組合方案。

SolarCity 收購案事件需回溯至 2016 年馬斯克要特斯拉董事會以 26 億美元高於市值的價格，收購當時已瀕臨破產的太陽能公司 SolarCity。

提起訴訟的股東們認為，SolarCity 是馬斯克的堂兄弟創立，且馬斯克在該公司與特斯拉皆擁有 22% 的股份，因此該筆交易視為是馬斯克為救自己人公司免於破產的舉動。

不過，馬斯克周一在辯護過程中強調，當時若不收購 SolarCity ，推出的 Powerwall 就無法建造，該產品需要有完整組合的太陽能、儲能解決方案。

在特斯拉 2016 年收購前一年， SolarCity 正式推出能源業務，包含 Powerwall 和大型儲能電池等產品，當時馬斯克表示 Powerwall 將於隨後 4 個月內交貨。