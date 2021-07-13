德國將延長電動車購車補助 瑞銀：特斯拉、福斯是最大受惠者

德國慷慨的電動車補助政策將延長實施四年，瑞銀集團 (UBS) 認為此舉有望提高消費者汰換燃油引擎車款的誘因，看好在德國設廠的特斯拉，以及電動車發展策略全面的福斯汽車，將是最大受惠者。

德國消費者購買 4 萬歐元以下電動車可享多達 9000 歐元 (10650 美元) 補助的政策，原本預定今年底到期，不過德國經濟和能源部上周宣布，現行政策可望展延實施直到 2025 年底，德國《經理人雜誌》(Manager Magazin)報導，這個月或最遲 8 月就會拍板定案。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 說，這個消息對積極開發電動車的車廠而言是一大利多，特斯拉 (TSLA-US)、福斯汽車將是主要受益者，此外也將嘉惠雷諾汽車(Renault)、賓士母公司戴姆勒(Daimler)、寶馬(BMW) 和 Stellantis。

諸如德國這類補助政策，是讓歐洲成為電動車重要市場的關鍵因素。

德國在去年 7 月把原本的「環保獎金」提高一倍成為「創新獎金」，購買售價 4 萬歐元以下的純電動車 (BEV)，最高補貼 9000 歐元，如果買的是動力混合車，補助款為 6750 歐元。如果車輛售價超過 4 萬歐元，政府提供給純電動車的補貼最高 7500 歐元，動力混合車最高 5625 歐元。

歐洲去年曾取代中國，成為全球最大電動車市場。今年以來，雖然中國重回市場第一，但歐洲電動車報告分析師 Matthias Schmidt 預估，歐洲 18 個重要電動車市場今年總銷量預估可達到 105 萬輛，明年增至 131 萬輛，2024 年突破 200 萬整數大關。這 18 個關鍵市場包括 14 個歐盟成員國以及英國、挪威、冰島和瑞士。

瑞銀的 Hummel 說：「我們看好歐洲主要市場的監管和政治環境，有利電動車發展，德國消費者補貼延長四年就是強烈訊號，尤其有利於全力發展純電動車的車商。」

Hummel 看好福斯，理由是擁有完整的電動車發展策略。Schmidt 預估，截至 6 月底止，福斯在歐洲純電動車市場的市占率超過 25%。

他也看好推動柏林超級工廠計畫的特斯拉，該廠預定今年底開始營運。

特斯拉正積極扭轉歐洲市占率頹勢，該公司 2019 年以 31% 市占率居冠，但隔年就落後福斯和雷諾 - 日產聯盟，市占率驟降至 13%。