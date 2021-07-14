寶齡抗原快篩增銷售通路 本季營收拚優於去年

寶齡富錦 (1760-TW) 開發的新冠抗原快篩，家用版本周開始出貨至超商通路，海外地區也新增泰國市場，訂單能見度約至 8 月底，營收有機會逐步成長，本季營收拚優於去年同期。

海外市場方面，寶齡抗原快篩布局東南亞地區，以印度市場為主，不過隨著當地競爭較激烈，重心也轉往越南，近期則新增泰國市場，寶齡看好，隨著旗下產品被媒體報導、醫院端需求持續強勁，將推升近兩個月出貨量增加。

國內市場方面，寶齡家用抗原快篩本月初取得認證，將陸續鋪貨至連鎖超商、藥局、連鎖藥妝店以及企業，除價格具競爭力外，家用抗原試劑也可偵測 Alpha、Beta 與 Delta 病毒變異株，通路訂單能見度至 8 月底。

寶齡表示，隨著國內確診者下降，政府對醫療版抗原快篩需求趨緩，不過醫院端仍持續出貨，加上獲得金融業、電子科技大廠訂單，樂觀看營收、獲利。

法人估，寶齡本季營收除受惠醫療、家用版抗原快篩陸續出貨外，抗原快篩毛利率優於平均，消毒水與保健品進入銷售旺季，加上 8 月可認列新藥授權銷售分潤金，單月營收挑戰新高，本季營收拚超越去年同期。

寶齡 6 月營收 1.8 億元，月減 29.35%、年增 125.5%；第 2 季營收 5.33 億元，季增 42.5%、年增 62%；上半年營收 9.07 億元，年增 35.55%。