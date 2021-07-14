〈神基股東會〉董座：下半年樂觀 三大產品線逐月逐季漲價

強固型電腦廠神基 (3005-TW) 董事長黃明漢今 (14) 日表示，下半年強固型、車用機構件、綜合機構件等展望均樂觀正向，且受到零組件、原物料價格走揚，因此也將逐月、逐季漲價反應成本。

黃明漢表示，除了半導體零組件缺料漲價外，車用機構件會使用到的原物料如鋁、綜合機構件的塑料等持續上漲，因此滾動式調漲價格，除了標案較難轉嫁，多數客戶普遍願意接受共同分攤。

展望下半年，黃明漢認為「樂觀期待」，歐美解封後，強固型電腦案子陸續增加，整體狀況樂觀，下半年仍可望較去年同期增加 1 成；車用機構件同樣正向，客戶上半年因為缺料訂單較緩，但第三季訂單明顯回溫，客戶相當樂觀有信心，全年可望同樣雙位數成長。

至於綜合機構件，黃明漢表示，受惠解封以及歐美聖誕節的消費性電子旺季，帶動高階商用筆電換機潮；而 WFH、遠距教學需求降溫，導致 Chromebook 出貨下滑，不過營收比重不高，不受影響。

神基 6 月營收 2.71 億元，月減 6.7%、年增 1.8%；第二季營收 79.69 億元，季增 10%、年增 7.7%；上半年營收 149.12 億元，年增 14.7%；法人預估，神基全年營收年增幅將落在 6-12% 之間。