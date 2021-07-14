【日盛投顧】指數連續呈現黑K線

◆盤勢分析

1. 美股因 CPI 數據高於預期，呈現回檔，台股加權指數早盤再度跳空開高，不過上檔獲利了結賣壓隨即出籠，再度呈現開高走低，連續 7 個交易日出現黑 K 線，OTC 指數同樣呈現小跌，資金聚焦玻陶、IC 設計、PCB、金融及被蘋概等族群，終場加權指數小跌 1.77 點，漲幅 - 0.01%，收在 17,845.75 點，成交金額為 5,772.79 億元。三大法人合計買超 117.6 億元：外資買超 153.12 億元、投信賣超 31.81 億元、自營商賣超 3.71 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮小跌，後續上漲須持續量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 17,609 點附近)，壓力為 18,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 開口縮小，短線仍須提防再度擴大。

3. 櫃買指數下跌 0.06%，收在 217.97 點。短線支撐為 213 點附近，壓力為 223 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。

個股輪動，選股不選市

1. 玻璃：因中國碳中和影響，中國小型玻璃廠退出，另外在需求面部分，中國房市需求連帶玻璃需求增加，導致中國玻璃報價持續上漲創新高，1802 台玻現為中國最大玻璃廠直接受惠，加上進入旺季需求，預期第三季營運獲利可望再度攀高，周三股價再度轉強創波段新高。

2.IC 設計：6104 創惟 6 月營收繳出單月歷史新高，且下半年望通吃蘋果、非蘋陣營大單，周三股價開盤跳空漲停至收盤；LED 驅動 IC 廠 3527 聚積積極搶進 mini-LED 背光市場，針對各尺寸 LCD 顯示器推出解決方案，預期第三季出貨可望放量，周三股價延續漲勢攻上漲停。

3.ABF：3189 景碩 ABF 載板已通過新的大客戶認證，並開始逐步放量出貨。周三股價再度轉強上漲，也聯袂帶動相關族群 3037 欣興及 8046 南電股價上漲。

4. 操作建議：台股加權指數周三再度出現開高走低，高檔連續 7 個交易日出現黑 K 線，就指數而言，短線上有面臨回檔修正的壓力，但從盤面結構來看，部分績優電子股有轉強跡象，投資人建議可待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。