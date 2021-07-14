品味收藏絕美景觀宅 Sausalito Outlook

撰文者 - DECO 雜誌

攝影者 - Joe Fletcher

資料暨圖片提供 - Feldman Architecture

AMERICA

品味收藏絕美景觀宅 26

Sausalito Outlook

這棟擁有絕佳海景視野的景觀宅位於美國加州的索薩利托，一對在台灣居住了數十年的夫妻選中了此處作為他們退休之後的定居宅邸，並委託當地建築事務所 Feldman Architecture 為其翻新並改裝這棟建於 1970 年代的房子，除了要將一覽無遺的蔚藍海景盡收眼底之外，更要將屋主多年來的精心收藏尋求更有系統的收納空間，成為一間將嗜好融入居家設計中的品味雅宅。

從設計展現獨特魅力與個性

該屋宅名為「Sausalito Outlook」，即是從其所在灣區城鎮索薩利托 Sausalito 而來。屋宅所在地在一處山坡上，坐擁絕佳的視野景觀，可以將灣區波瀾壯闊的海天一色收攬其下，而這令人著迷的壯麗景色，也吸引了屋主夫妻在此落腳紮根，選中此處為自己退休後的遊憩宅邸。雖然擁有可以欣賞到舊金山灣遼闊全景的地利之便，這棟建於 70 年代的宅邸，卻缺少了屋主所希望的「獨特魅力與空間性格」，也不符合屋主從亞洲遷居到美國，希冀融合兩地設計品味的「折衷主義美學」，再加上屋主所收藏的大量的黑膠唱片、書籍以及汽水瓶，Feldman Architecture 的設計團隊面臨的挑戰就是要重新改造翻修這間屋子，使之符合屋主的美感標準與收藏需求。

設計團隊經過詳細的規劃之後，創造出一個全新的居家空間，該空間可以容納並展示數量繁多的黑膠唱片、設計書籍以及可口可樂的老式酒瓶，並藉由豐富的擺放方式以不同角度欣賞，窗外的壯闊海景也一併納入室內端景之中。整棟房子看似嵌入山坡地中，入口位於頂樓，第二樓層則進行了重大的修改與翻新，原本的格局重新佈置，一間備用臥室被拆除，取而代之的是開放是閱覽區與起居空間。改造過後的空間由頂天的 9 英尺高落地式層架重新定義，不對稱的隔板可容納不同尺寸的物品，可隨意滑動的白色面板則可以試需求，將不想展示的物品隱藏起來。

將嗜好收藏融入空間設計中

整體空間以白色為主軸基調，不管是牆面或是層架都以白色鋪底，搭配木紋地板、褐棕色地毯以及鬆軟的懶骨頭式座椅，呈現出特屬於加州灣區的悠閒慵懶情調，也在室內注入一股清新純淨氣息，模糊了大量收藏品在視覺上可能帶來的雜亂。閱讀區旁的一個小角落裡專門用來收藏音樂專輯與黑膠唱片，並附設有一個帶冰箱的小酒吧。寬闊的全景落地玻璃幕牆將視野延伸到戶外的無邊海景，推開滑動門可以走到外面裝設有玻璃欄杆的木製露台，這一區也同樣擺放了可以慵懶躺臥的座椅，不論是閱讀或享受日光浴，感受迎面吹拂而來的輕柔海風，是沉澱心靈的最佳場所。除此之外在同一個樓層，設計團隊還將次臥改造成為一間健身房，讓「Sausalito Outlook」的空間使用機能更為豐富，更具娛樂性。

頂樓最值得一提的就是一間完整的起居休憩室，起居間兩側都被露臺所圍繞，內部設計採用摩登時尚的當代風格，一個帶有編織元素的大型落地窗彎曲成一個漂亮的拱形弧度，柔和並豐富了空間表情，此區一樣可以透過略帶幾何變化的景觀窗欣賞無敵海景；設計團隊另外也將書房翻新，增添了灰色的文件櫃、亮色的橙色椅以及擺放了跟自行車元素相關的紀念品，為書房注入活力動感氣息。







來源：《DECO TV》7 月

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