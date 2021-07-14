亞弘電Q3電子音訊設備出貨加溫 營運將走出今年谷底

亞弘電 (6201-TW) 電子音訊產品市占率持續提高，受惠北美解封後以及聖誕節前採購商機加溫，第三季業績可望走出今年第二季谷底，且已獲客戶端同意調高出貨價格 5-10%，在原物料及匯率漲勢趨緩下，有助推升第三季獲利上揚。

就目前亞弘電的接單及預估出貨金額來看，第三季營收可望提升並超越第二季，同時，原本缺貨的控制 IC ，也稍微舒緩，提高第三季的電子音訊產品能見度，第三季以電子音訊 DJ 用唱盤、電子琴鍵等高毛利產品出貨規模較佳。

亞弘電第三季也獲客戶同意，調高出貨價格 5-10% 反映成本，不過，亞弘電主管認為，第三季海空貨運缺倉、缺櫃問題仍然嚴重，這是營運另一重大待克服的挑戰。至於亞弘電開發的電子健康監測產品，將在第四季有較高出貨量，

海外產線布局上，亞弘電投資菲律賓新廠已完成，並已投入生產、出貨，亞弘電新增菲律賓廠的投產，有助掌握亞洲地區產能調配，持續掌握湧入的音訊產品新訂單。

亞弘電第一季稅後純益 7943 萬元，季減 8.7%，年增 3.77 倍，每股純益 0.89 元；第二季營收 9.04 億元，季減 12.38%，年增 18.04%，在營收規模縮小且出貨結構不利影響下，第二季獲利低於第一季。

亞弘電 2020 年稅後純益 2.99 億元，創 4 年來新高，今 (14) 日股東會決議，去年盈餘每股配發 3 元現金，將在 8 月 4 日除息。