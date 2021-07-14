〈房產〉房地合一2.0上路前 士北科建地順利轉售並創區域次高價

根據最新實價資料顯示，台北市的士北科出現兩筆土地交易，成交金額每坪 215 萬元，成交單價創區域實價登陸次高紀錄，交易時間在房地合一 2.0 新制上路之前，顯見新制上路前，的確促成一些交易速度加快。

由於房地合一 1.0 的境內營利事業稅率為 20%，不過若是新制短期轉手稅率則高達 35-45%，該筆交易前手持有時間都不到 3 年，顯見房地合一稅的影響性。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常稅制的改變，在上路前都會促使一部分的交易加快腳步，不過 2.0 並未見到明顯拋售潮，該筆交易的土地價格還創區域相對高價，顯見有些投資或開發型的個案，投資人的確會評估長期開發效益與短期轉手獲利，何者較為划算有利。

北士科的科專區土地一直相當熱門，2、3 年前不乏上市建設公司到士北科內購置土地，成交單價約在每坪 155-165 萬元，且土地價格隨景氣呈現走揚趨勢，由於北市對於辦公大樓與廠辦市場需求穩定，上市公司購置土地後，多公告將進行投資興建辦公大樓供出售或出租使用。

此次交易的軟橋段 50 地號與 51 地號，兩筆交易都是在 3 月 10 日的持分移轉，成交總價為 8.1 億元與 5.4 億元，成交單價為每坪 215 萬元，備註資料還顯示，買方同意支付賣方已付主管機關的綠建築保證金 561 萬餘元，且買方另行支付賣方已購買公設地價款 1002 萬元和容積移轉代金 1 億元，而兩個地號前手交易時間分別為 2019 年 5 月與 2019 年 10 月，此次趕在房地合一 2.0 以前辦完移轉，可適用舊制 20% 稅率，房地合一 2.0 也可能是促成交易的關鍵因素。