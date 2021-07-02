〈房產〉安心防疫 賞屋0距離 永慶房屋推出「專人導覽」服務

購售屋計畫因疫情宅在家而打亂？永慶房屋即刻起推出「專人導覽」線上帶看服務；由經紀人實地拍攝影片為客戶「導覽」，從大環境到房屋內部，逐一介紹細節與特色，宅在家也能透過「永慶快搜 App」、「永慶房仲網」，跟著永慶房屋經紀人，雙北賞屋看透透，安全又便利。針對想要售屋的屋主，永慶也推出無接觸線上委託，只要一支手機就能委託售屋。

有「科技房仲」美譽的永慶房屋，持續以創新和科技翻轉房仲服務。永慶房屋自 2002 年打造「永慶房仲網」之後，又陸續推出「影音宅速配」、「永慶快搜 App」等數位賞屋科技，提供消費者快速便捷的賞屋管道。更在 2017 年推出「實境找房」，整合 Google 街景和各式評論，讓消費者查找物件時，能同步認識周邊生活圈，更是廣受消費者肯定。

如今創新服務再升級，永慶房屋推出「專人導覽」影音服務，由永慶經紀人實地拍攝房屋帶看影片，從社區環境、建案外觀，到房屋格局、空間尺寸，都有永慶經紀人逐一介紹房屋特色，屋裡屋外都不錯過。消費者不須出門，就能在電腦前跟著永慶經紀人看遍雙北。不但可以反覆觀看，不用考驗自己的記憶力，也更方便更跟家人討論，看到喜歡的房屋，再聯繫經紀人。「專人導覽」服務集安全、便利和高效於一身。

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑表示，逐年的創新服務無論是「實價登錄 3.0」、「實境找房」，永慶房屋始終以提供消費者透明、便捷的賞屋服務為核心，也廣受消費者好評。永慶創新的腳步不會停下，如今疫情升溫，更強化了我們推動創新服務的信心，迅速推出「專人導覽」服務，不但方便客戶在家輕鬆看屋，更在疫情期間，減少客戶和屋主接觸風險，大受使用者肯定。「專人導覽」服務成為疫情下，永慶業績依舊穩健的最佳助手。

永慶房屋推出「專人導覽」服務，消費者只要上永慶房仲網或是永慶快搜 APP，即可跟著永慶經紀人雙北賞屋看透透。(圖：永慶房屋提供)

許多永慶經紀人透過「專人導覽」影片拍攝，展現自己專業。在短短數分鐘內，迅速展現房屋優勢和特色，也針對消費者在意的環節，例如尺寸、隔音等，做詳細的講解和比較。例如消費者在意的隔音狀況，我們會比較氣密窗關閉前後的背景噪音，提供給消費者做初步的參考。

永慶團隊合作的工作文化，成為影片錄製的優勢。除了經紀人的介紹，還有掌鏡、剪輯等等工作，都靠團隊合作的專業分工，迅速產出生動清楚的「專人導覽」影片。影片完成之後，同步回報屋主對焦。許多屋主看過之後，非常感謝永慶的用心。亦有屋主表示，疫情來襲後，房屋帶看受到限制，所幸有永慶房屋想辦法突破困境，利用拍影片的方式，持續協助曝光，但同時減少人流接觸，保護社區安全，讓他感到非常滿意。

永慶房屋店長陳冠瑋表示，他也收到客戶們對「專人導覽」服務的讚賞。有客戶指出，他最近有購屋需求，但無奈碰上疫情只能透過網路來了解房屋狀況。然而傳統的房仲網站大多只有文字敘述和房屋照片，而沒有進一步介紹。所幸永慶除了有「實境找房」外，更有「專人導覽」影片講解屋況。透過專人講解，不但立刻掌握房屋特色和社區狀況，也能知道許多房屋內部細節，幾乎能立刻知道物件適不適合自己。這名客戶最後也透過永慶的「專人導覽」服務，順利購入自己想要的房子。

購屋是人生大事，若消費者希望在疫情期間實地賞屋，永慶房屋經紀人也會徵得屋主和客戶的同意後，並嚴格限制帶看人數 5 人以下（含屋主、客戶、經紀人），做好各項防疫措施，帶領客戶實地賞屋。同時，若在疫情期間賞屋，永慶房屋直營門市更額外提供防疫面罩給客戶，給予客戶全面的防護，讓客戶安心賞屋。

疫情期間，為避免接觸風險，永慶房屋也針對想要售屋的屋主提供「無接觸線上委託」服務。委託契據可由永慶經紀人填妥房屋資訊，以及雙方議定好的契據內容後，由經紀人拍下完整的契據內容提供給屋主，並透過電話、Zoom 或 Line 等通訊軟體，說明契據內容，並完成內容確認即可。陳賜傑說明，在防疫優先的前提下，永慶房屋從無接觸線上委託、永慶快搜 App、實境找房到專人導覽，提供完整無接觸的購售屋服務，讓屋主、客戶、社區居民、和永慶同仁，都能降低接觸風險。

即日起，「永慶房仲網」和「永慶快搜 App」提供「專人導覽」服務，民眾可在物件網頁上點選「專人導覽」連結，即可欣賞房屋介紹影片。另在八月底前，於永慶房屋直營門市實境賞屋並成交簽約的買方，即可抽萬元空氣清淨機。更多活動細節請見活動網頁：http://event.yungching.com.tw/house_online_2021/