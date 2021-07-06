〈房產〉高雄亞洲新灣區土地標售案底價揭曉 擬8/18開標

高雄亞洲新灣區大型土地標售案重新啟動，為大高雄地區少數大面積土地釋出標案，今 (6) 日由受託辦理標售商仲戴德梁行宣布重啟，並進一步公開標售底價，分別為 20.59 億元及 6.82 億元，預計於於 8 月 18 日進行開標作業。

商仲戴德梁行指出，為有效活絡後疫時代之整體經濟，業主展現十足的誠意，將此次標售作業改以公開底價方式進行，且簡化標件內容，以兩標件進行招標，促使更多投資人積極評估本案並降低決策時困擾，更可保有標的完整性及與鄰地經貿段五小段 6 地號抵費地共同開發的未來發展性。

其中，標件一為高雄市前鎮區經貿段五小段 7 地號及 7-1 地號之合併標，標售底價為 20 億 5858 萬元，土地單價約為每坪 75 萬元；標件二為高雄市前鎮區憲德段二小段 3 地號，標售底價為 6 億 8240 萬元，土地單價約為每坪 150 萬元，都符合周邊市場行情。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，解封後報復性買盤將有望出籠，房市持續看好，等這波股市熱潮結束，推估會有更多資金轉到房地產，房價有望再漲。此時提早進場佈局，購入優質土地，才有機會掌握相對優勢。