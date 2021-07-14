東京新增1149人確診 超越5月的第四波疫情高峰

日本東京奧運即將在下週五 (7 月 23 日) 開幕，但是東京疫情仍不見趨緩，14 日的新增確診有 1149 人，超越第四波疫情在 2021 年 5 月 8 日所創下的單日確診高峰紀錄 (1121 人)。此外，東京也在同 (14) 日宣布，新冠肺炎 (COVID-19) 的死亡案例新增 4 人。

日本東京 2021 年 7 月 14 日的新冠肺炎單日新增確診報 1149 人，這個數字也超越日本 2021 年 4 至 6 月的第四波疫情期間、於 5 月 8 日所創下的 1121 人單日確診高峰紀錄。另外從 2021 年的單日確診數字來看，也僅次於 1 月 22 日的 1184 人。

截至目前，東京都的累計確診案例達到 18 萬 4119 人，最近一週的平均新增確診人數為 823.3 人，較前一週 (約 631 人) 高出 30% 左右。

依照東京都的說法，14 日新增確診的 1149 人當中、年齡分布從未滿 10 歲到 80 多歲都有。其中，有 72 人年齡未滿 10 歲、10 多歲有 98 人、20 多歲有 326 人、30 多歲有 214 人、40 多歲有 209 人、50 多歲有 140 人、60 多歲有 57 人、70 多歲有 15 人、80 多歲有 18 人。

而在 7 月 14 日所公布的死亡案例當中，40 多歲和 70 多歲各有 1 名男性，90 多歲有 1 名男性及 1 名女性。東京的新冠肺炎死亡人數也累計至 2262 人。

另外重症患者有 54 人，較前一天減少 4 人。