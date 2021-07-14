〈財報〉淨利息收入銳減 美銀Q2營收年減4% 低於預期

美國銀行 (Bank of America) 周三 (14 日) 公布 2021 年第 2 季財報，雖然釋出貸款損失準備金，帶動獲利翻倍，低利率仍持續衝擊核心貸款業務，受淨利息收入 (NII) 銳減拖累，美銀 Q2 營收年減 4%，低於分析師預期。

周三 (14 日) 美股盤前，美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.78％，暫報 39.15 美元。今年迄今，美銀已漲 31%，超過標普 500 指數的 16%。

美銀周三美股盤前跌 1.8% (圖：Google)

2021 年 Q2 財報關鍵數據：

營收：214.7 億美元，年減 3.6%，季減 5.7%，Refinitiv 調查分析師預期為 218 億美元

淨利：92.2 億美元，去年同期為 35 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.03 美元，去年同期為 37 美分，Refinitiv 調查分析師預期為 77 美分

(圖：美國銀行)

營收按業務拆分：

消費銀行業務：81.9 億美元，年增 4%

全球財富和投資銀行管理業務：50.7 億美元，年增 14%

全球銀行業務：50.9 億美元，持平去年同期

全球市場業務：47.2 億美元，年增 12% 固定收益交易收入：19 億 美元 ，年減 38% 股票交易收入：16 億 美元 ，年增 33%



低利率環境和不上不下的貸款需求，對銀行的核心貸款業務構成挑戰。美銀 Q2 淨利息收入 (NII) 報 102.3 億美元，年減 6%，且低於分析師預期。

即使利率處於歷史低位，仍有跡象顯示貸款水準正在回升，Q2 未償還貸款和租賃總額雖年減 12%，但季增幅達 2%，為一年來首度增長。

美銀執行長 Brian Moynihan 表示，消費者支出已顯著高於疫情前水平，存款增長強勁，且貸款也開始回升。

財報顯示，美銀 Q2 信用卡和金融卡支出季增 16%，至 2000 億美元，消費銀行業務的平均存款年增 21%，至 9790 億美元，創下紀錄新高。

隨著經濟前景改善，美銀 Q2 釋出 22 億美元貸款損失準備金，加上 20 億美元的一次性稅收優惠，帶動獲利較去年同期翻倍增長。