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鮑爾證詞公布後 黃金走升股債齊揚

鉅亨網編譯羅昀玫
鮑爾證詞公布後 黃金走升股債齊揚。(圖片：AFP)
鮑爾證詞公布後 黃金走升股債齊揚。(圖片：AFP)
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聯準會鮑爾主席通膨就業量化寬鬆債券資產購買購債美元黃金美債殖利率

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 為週三 (14 日) 眾議院金融服務委員會 (Financial Services Committee) 聽證會準備的證詞中提到，距離改變貨幣政策還有很長的一段路要走，預計通膨將會趨緩。

週三鮑爾在準備好的證詞中提到，美國經濟改善，但就業市場仍遠低於去年疫情大流行爆發前的水準。Fed 實現充分就業和物價穩定方面，離進一步取得實質性進展的基準還很遙遠。

鮑爾提到，通膨已明顯提升，可能在未來幾個月維持高位，然後才會趨緩，但他重申，高通膨是暫時的，主要受到基期效應的影響，隨著情況恢復正常被抵消。

美國失業率已從疫情期間的高點 14.8% 下降到 5.9%。鮑爾稱，隨著公衛問題持續改善、疫情相關因素減弱，預測未來幾個月的就業增長應該會很強勁。

對於外界最關注的縮減量化寬鬆議題，鮑爾稱，官員們已在談論減少資產購買，並將在接下來的利率會議中繼續討論，任何更改購債規模前，將會向大眾提前通知。

上月聯準會的利率點陣圖釋放 2023 年可能升息訊號，鮑爾並未直接提到升息，但他表示貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直到經濟完全復甦。

Cornerstone Macro 全球政策研究主管 Roberto Perli 表示，鮑爾證詞傳達了一種堅持不懈的態度。

鮑爾公佈證詞後，黃金期貨飛天跳漲，一度來到日內高點每盎司 1,831 美元，截稿前暫報每盎司 1,822.25 美元美元指數 (DXY) 自 92.58 短線下跌到 92.44，十年期美債殖利率溜滑梯式下滑，挫逾 5.1 個基點，暫報 1.364%。二年期美債殖利率跌 2.8 個基點，暫報 0.2270%。

隨著鮑爾堅持其寬鬆貨幣政策，平息華爾街恐慌情緒，美股開盤上漲，三大指數微揚，科技股為主的那指漲逾 0.6%，道瓊早盤一度突破 3.5 萬點。

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