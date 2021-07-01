Fed卡普蘭：市場知道減碼購債即將到來 只是何時的問題

週三 (30 日) 達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 再度釋出鷹派訊息，重申盡早減碼購債，這一次將避免重演 2013 年的縮減恐慌，縮表將更加順利。

聯準會 (Fed) 目前每個月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)，本月 16 日聯準會利率政策會議後，主席鮑爾承認官員們在會議上討論縮減購債問題，但未提供何時開始縮減購債的時間表。

週三卡普蘭受訪時提到，Fed 應該在年底前開始放緩或縮減其資產購買。卡普蘭稱：「Fed 應盡快開始，宜早不宜遲地削減債券購買… 讓腳緩緩離開油門，將擁有更大的靈活性，可以避免在未來採取更突然的行動。」

卡普蘭提到：「這些資產購買在 2020 年非常重要且有用，在今年年初也有幫助，但現在的購買不像去年那般有意義，現在需求充足，但出現了供應問題，我擔心購債並不是很有效，而且還會出現一些副作用。」

卡普蘭預測，這次減碼縮表將更加順利，因為市場知道減碼即將到來，只是何時的問題。

聯準會 2013 年暗示考慮放緩擴表速度，造成全球債券市場恐慌陷入恐慌的事件。

卡普蘭預測今年通膨率將達 3.5%，明年放緩到 2.4%，看到物價壓力正在擴大，2022 年物價壓力將波及更廣泛領域。

卡普蘭不是今、明年 FOMC 票委，但到 2023 年將有投票權，他是今年首位呼籲盡早討論減債 (Taper) 的聯準會官員。他和聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)、亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 皆研判聯準會最快 2022 年升息。