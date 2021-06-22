亞馬遜榮登百大價值品牌榜首 騰訊、阿里巴巴緊追在後

品牌資產分析公司 Kantar BrandZ 公布全球前 100 大最具價值的品牌，前三名分別由亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Google 拿下，但值得注意的是，中國科技公司騰訊與電商阿里巴巴集團分別拿下第五名與第七名，擠進前 10 大品牌。

Kantar BrandZ 使用公司內部的公式算出公司價值，可推論出市場和普通人對一家公司品牌的評價，今年百大品牌市值為 7.1 兆美元，比去年 5 兆美元大幅成長。

排行前十名的公司分別是：亞馬遜、蘋果、Google、微軟 (MSFT-US)、騰訊、 Facebook(FB-US)、阿里巴巴、Visa(V-US)、麥當勞 (MCD-US)、MasterCard(MA-US)。

在 Kantar BrandZ 計算下，亞馬遜的市值今年成長 64% 至 6,840 億美元、騰訊則成長 60% 至 2,400 億美元，此外特斯拉 (TSLA-US) 排名第 47，市值成長 275% 至 430 億美元。

中國企業品牌排名超越歐洲企業

另外有十幾個中國品牌也上榜，其中部分品牌價值在過去一年成長一倍：白酒製造商茅台以 1,090 億美元市值排名第 11 位、網路公司美團以 520 億美元市值排名第 34 位、農產品銷售平台拼多多以 220 億美元市值排名第 81 位，TikTok 排名第 45，市值為 440 億美元。​

Kantar BrandZ 的全球策略總監 Graham Staplehurst 表示，中國品牌正穩步向前，也取得明顯成績，越來越多中企利用自己的技術發展，證明中國有能力跟上全球市場主要發展趨勢。

然而大多數歐洲品牌並沒有同樣的成長趨勢，僅占前 100 名的 8%，遠低於十年前的 20%。法國的時尚品牌 LV 排名第 21、德國軟體公司思愛普 (SAP) 排名第 26、英國的電信公司伏得風 (Vodafone) 排名第 60。

美國品牌占據單排名約 74%，其中有 13 個品牌是首次上榜，如 Zoom(ZM-US) 以 370 億美元市值排名第 52、Spotify(SPOT-US) 以 190 億美元市值排名第 99。