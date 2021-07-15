中國6月工業增加值年增8.3% 優於預期

周四 (15 日) 中國統計局公布 6 月規模以上工業增加值年增 8.3%，預期 7.9%， 前期 8.8%。1～6 月規模以上工業增加值年增 15.9%，預期 16%，前期 17.8%。

資料來源: 中國統計局

以三大產業類別來看，6 月份採礦業增加值年增 0.7%，前期 3.2%；製造業年增 8.7%，前期 9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 11.6%，前期 11%。

以經濟類型看，6 月份國有控股企業增加值年增 5.4%，前期 7.7%；股份制企業增長 9.0%，前期 8.9%，外商及港澳台商投資企業年增 6.4%，前期 8.5%；私營企業增長 10.2%，前期 9.1%。

以產業來看，6 月份 41 個大類產業中有 34 個產業增加值保持年成長，前期有 36 個。漲幅排名前三大分別為，電氣機械和器材製造業增長 15%、通用設備製造業增長 13.9%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長 13.4%。此外，汽車製造業下降 4.3%。

中國統計局指出，以產品類別而言，新能源汽車、工業機器人、半導體增加值分別達 205.0%、69.8%、48.1%，近兩年平均增速均逾 30%。

6 月份，工業企業產品銷售率為 97.1%，比去年同期下降 0.8 個百分點，5 月為 97.4%。