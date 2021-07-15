中國上半年固定資產投資年增12.6% 優於預期
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周四 (15 日) 中國統計局公布 1～6 月份固定資產投資人民幣 25.6 兆元，年增 12.6%，預期 12%，前期 15.4%。其中，民間固定資產投資人民幣 14.8 兆元，年增 15.4%，前期 18.1%。
分產業看，第一產業投資人民幣 6564 億元，年增 21.3%，1～5 月為 28.7%；第二產業投資人民幣 7.6 兆元，年增 16.3%，1～5 月為 18.1%；第三產業投資人民幣 17.3 兆元，年增 10.7%，1～5 月為 13.8%。
以地區區分，上半年東部地區投資年增 11.2%，1～5 月為 11.8%；中部地區投資增長 22.3%，1～5 月為 25.2%；西部地區投資成長 11.4%，1～5 月為 14.5%；東北地區投資增長 11.8%，1～5 月為 12%。
此外，上半年高技術產業投資年增 23.5%，1～5 月為 25.6%；其中，高技術製造業和高技術服務業投資年增分別為 29.7%、12%，1～5 月分別為 29.9%、17.1%。
上半年高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資年增分別達 47.5% 、34.2%，1～5 月分別為 48.3%、34%；高技術服務業中，電子商務服務業、研發設計服務業投資年增率分別為 32.9%、28.4%。