中國工信部將以替代與提升產能 解決汽車晶片不足問題

周五 (16 日) 中國工信部表示為了積極因應汽車晶片供應短缺問題，工信部已籌組汽車半導體推廣應用工作小組，並多次召開協調會，充分發揮地方政府、汽車製造商、半導體業的力量，加強供需和生產上的配合，有針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力。目前已漸漸取得效果。

中國工信部強調後續會遠近結合、多政策並用，加強上下游產業鏈的對接，積極支援替代應用，提升製造能力，保持汽車產業平穩健康發展。

(圖片: AFP)

今年上半年中國汽車產、銷整體保持穩定成長，特別是新能源汽車漲幅趨勢更快。根據統計，今年 1～6 月份，中國汽車產、銷分別達 1256.9 萬輛和 1289.1 萬輛，年增率分別為 24.2% 和 25.6%。當中，新能源汽車的產、銷分別達到 121.5 萬輛和 120.6 萬輛，年增率均成長兩倍。

中國工信部提到，綜合中國內外經濟形勢來看，受到經濟持續復甦、國家明確穩定增加汽車等大宗消費政策和實現碳達峰、碳中和戰略目標等影響，2021 年中國汽車將保持穩定成長。

此外，中國工信部稱市調機構分析，今年中國汽車總產、銷量有機會出現小幅增長，這個產業趨勢是向上的，特別是新能源汽車的產、銷量將出現高速成長，預計達到 200 萬輛左右。整體而言，汽車業對中國工業經濟發展的帶動正不斷展現出來，保持汽車業的平穩快速發展是工信部努力的目標和方向。

