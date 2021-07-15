【台新投信】電動車、智慧能源進入大爆發時代 環保愛地球基金超"夯"

台新投信指出，在環保意識高舉下，電動車及智慧能源已是全球發展趨勢，如美國總統拜登今年五月參訪福特 (Ford) 位於密西根州的電動車工廠，提到預計投入逾 1700 億美元資助國內車廠生產電動車、電池及相關零組件，並對消費者提供國產電動車稅務減免，進而刺激電動車需求；而美國總統拜登推行 2 兆乾淨能源預算，智慧家庭和智能電網的在各類型建築物包含住房與工廠的需求大增，在全球主要經濟體引領風潮下，環保愛地球相關基金超 "夯"，其中，具 ESG 利基的公司股價表現可望打前鋒。

台新 ESG 環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，近年來國際汽車大廠商對電動車項目發展的重視程度有增無減，除了龍頭特斯拉外，今年將會有十餘款新的電動車在美國汽車展銷廳亮相，其中不乏通用汽車（General Motors Co.）、福斯汽車（Volkswagen AG）等老牌汽車大廠的力作，另外，歐洲汽車大廠奧迪、賓士也將於今年上市電動車，在新創公司及老牌汽車大廠共襄盛舉下，電動車相關產業深具成長爆發力。分析師估計，2021 年全球電動車銷量為 353 萬輛，較 2020 年成長 69%；2025 年全球電動車銷量估將達 1,252 萬輛，未來 5 年平均年複合成長率達 38%。

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在智慧能源發展趨勢方面，蘇聖峰指出，全球主要經濟體政策大力扶植，美國總統拜登將於就任第一天重回《巴黎協議》，2035 年發電來源零碳排，以風力及太陽能取代煤炭；中國十四五計畫綠能佔比由 15% 調升至 20%；歐盟復甦基金 7500 億歐元中有三分之一投入綠能，2030 年底將再生能源發電佔比從 32% 提至 65%，推動風力與太陽能發電。由於替代能源發電成本已下降接近石化燃料，未來 20 年有接近 3 兆美元投資在風力發電與和太陽能發電，相關企業成長動能強勁。

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