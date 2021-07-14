聯準會升息預備？ 7成經理人認為通膨屬短暫現象

聯準會 6 月利率會議紀錄顯示還沒達到縮減購債的條件，根據美銀美林經理人調查顯示，70% 經理人認為通膨只是暫時的，僅 22% 認為未來 12 個月通膨仍將繼續走高，較上個月的調查大幅減少 42 個百分點，73% 經理人認為全球景氣進入中至後期循環，驅使資金逐漸轉進高品質、大型及成長型股票。

富蘭克林證券投顧指出，半年度貨幣政策報告承諾將持續為經濟提供強有力的支持，歐洲央行實施 2% 對稱性通膨目標，意謂更寬鬆的貨幣政策，雖近期美歐中數據顯露景氣降溫疑慮，美國 10 年期公債殖利率一度跌破 1.3% 引發股市震盪，所幸在循環與成長股快速輪動下，引領全球股市近期續創新高。

調查指出，70% 經理人預期聯準會將於 8 至 9 月釋出縮減購債訊號，40% 經理人預期升息將於 2023 年 1 月啟動，較先前預期的 2022 年 11 月延後；此外，74% 經理人預期未來 12 個月經濟成長與通膨將高於過去平均水準，但預期今年經濟成長將更為強勁的經理人自三月份的高峰 91% 下滑至 47%，對企業獲利持續增長的預期亦自三月份高峰的 89% 下滑至 53%，看好歐洲總體環境在未來 12 個月將持續改善的經理人則高達 80%。

在資產配置方面，經理人淨加碼美股上升 5 個百分點至 11%，淨加碼歐元區股票則增加 4 個百分點至 45%，為 2018/1 來最高，58% 經理人淨加碼股票，12% 經理人淨加碼現金，債券配置則為 68% 淨減碼。

此外，經理人持續看好循環性資產，例如歐元區股票、工業及原物料，尤其是商品類資產配置比重為紀錄來最高，資金持續轉出公用事業及消費必需品轉入科技、銀行、製藥及工業類股。

在最擁擠交易及最大尾端風險方面，經理人認為做多科技為最擁擠交易，其次分別為做多 ESG、做多比特幣及做多商品。而通膨風險則仍為本次調查的最大尾端風險，其次為聯準會縮減購債、資產泡沫、中國經濟降溫與新冠疫情。