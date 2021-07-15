女股神：比特幣對環境衝擊的擔憂是暫時的 長期仍看漲

比特幣挖礦需使用大量的電力，對環境的衝擊令人憂心，儘管在監管壓力加劇的情況下，近期比特幣的表現低迷，但是，有「女股神」之稱的方舟投資 (ARK Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，比特幣對環境的影響將會是暫時的，不太可能因此使得比特幣長期上漲的趨勢有所偏離。

伍德在接受採訪時重申了對比特幣的信心，她表示，儘管中國打擊比特幣挖礦，馬斯克 (Elon Musk) 也在推文中表示擔心比特幣挖礦使用化石燃料，但是她仍然看好比特幣上漲趨勢。

有調查顯示，在總共 1103 名的受調者中，有 49% 的美國投資者對比特幣的環境問題感到不滿，其中一些人顯然受到了馬斯克關於此事的推文的影響。

這些人表示，「比特幣對環境不友好」對投資者來說是一個問題。另外，有約 70% 的投資者表示，更偏好「綠色」的加密貨幣，而有 36% 的投資者在馬斯克發表評論前甚至沒有意識到比特幣對環境的影響。

伍德認為，分散的加密貨幣挖礦，將會更為環保，並且有很多挖礦活動正轉向美國，而且是通過再生能源進行。

伍德長期買進比特幣相關股票，例如 Coinbase(COIN-US) 是旗艦基金 ARKK 前十大持股，Grayscale Bitcoin Trust 也是 ARK Next Generation Internet ETF(代號為 GBTC) 前十大持股。

此外，伍德也重申了她對 Roku(ROKU-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等公司的信心，表示馬斯克是「特別、有遠見的領導者之一」，並將他與亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯相提並論。