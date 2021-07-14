黑天鵝作者：比特幣一文不值 無法作為貨幣也沒有避險價值

《黑天鵝效應》作者塔雷伯 (Nassim Nicholas Taleb) 對比特幣的態度近來大翻轉，他最近表示，比特幣貴為市值最大加密貨幣，卻沒有滿足作為去中心化貨幣的定義，無法用來規避通膨，也不能作為安全的避險投資。

在 6 月底一篇名為「比特幣、貨幣和脆弱性」的文章中，塔雷伯表示，比特幣價值「幾乎是零」，部分原因是其需要一定程度的費用才能繼續發展，然而黃金等貴金屬的價值不會隨著時間減損，其實體存在也不用花錢維護或更新升級。

他說：「翻開金融的發展歷史，很少有比比特幣更脆弱的資產。」

塔雷伯曾看好比特幣的去中心化特質，2018 年稱比特幣是「第一款有機貨幣」，買比特幣可以視為抗衡政府管制貨幣的某種保險，但去年起抨擊比特幣。

2020 年 3 月疫情剛爆發、美股暴跌時，塔雷伯曾說，比特幣跌得比每股慘，等到股市回升，靠著大量流動性跟著反彈，這一點足以證明比特幣不能作為迴避系統性風險的尾部避險策略。

他說，比特幣行情常隨著流動性而變動，但沒人能料到，萬一網路只是一部分中斷，會發生什麼事，尤其如果遇到金融市場崩盤，情況更複雜。

塔雷伯說，比特幣從啟用至今，波動性一直在 60% 到 100% 之間跑，雖然這不能證明加密貨幣無法取代法定貨幣，但是加密貨幣不受黃金等實體商品支持。而且要成為一種新的貨幣，需要具有一定的穩定性和可應用性。

比特幣周二下跌 2.18% 至 32,384.64 美元，為四日低點。其價格在 6 月中旬突破 4 萬美元後，過去一個月來遊走在 3.2 萬到 3.6 萬美元之間。根據 CryptoCompare，加密貨幣交易所的統計顯示，比特幣 6 月交易量暴減逾 40%。