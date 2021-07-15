關島打疫苗產品夯 雄獅、鳳凰Q3營運進補

關島旅遊夯，雄獅 (2731-TW) 今 (15) 日指出，首波機加酒商品共 439 席皆完銷，由於需求旺盛，緊急申請加大機型為 A330-300，305 席可售機位也已售罄，第三波主打 7 月下旬至 8 月上旬三梯次，目前收訂率超過 70%，鳳凰 (5706-TW) 同樣指出，產品供不應求，再推 8/12 保證出發行程，全力增添暑期營運動能。

雄獅指出，首波 7/6、7/10、7/14、7/18 出發的 5 天 4 夜機加酒商品共 439 席皆完銷，第二波主打 7/22 的 22 天關島 LONG STAY，由於需求旺盛，緊急申請加大機型為 A330-300，305 席可售機位也已售罄，估計該航班將是疫情以來桃機載客數最多的航班，參加的旅客以親子族群和青壯年族群為主，年齡層 50 歲以下的占比 75%。

因此，雄獅推出第三波於 7/27、8/2、8/8 出發的 7 天機加酒商品，目前收訂率超過 70%。

雄獅透露，觀察到越來越多企業對鼓勵員工前往關島施打疫苗表達興趣，從個人報名增加和企業分批報名可看出這是一個新趨勢，因此，第四波主打天數縮減為 5 天，若全部銷售額滿，預估席次近 1800 席。

鳳凰也說明，首波推出的關島機加酒各出發日均已完售，再推出 8 月 12 日航次，機型特別安排共可搭載 301 人的 A330-300，配有 28 席商務艙、273 席經濟艙。

鳳凰表示，目前詢問 8/12 產品客群中有參加過首波關島型的遊客，而詢問關島打高爾夫的客群也不少，訂單陸續湧入。