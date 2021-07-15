中鋼8月盤價持穩平盤 連2平

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 8 月盤價，考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，連續 2 個月以穩健平盤開出。

中鋼表示，全球主要經濟體推動財政刺激與貨幣寬鬆政策，加上疫苗接種逐漸普及，各國放寬防疫措施下，可望釋放經濟復甦紅利；台灣第二季出口總值一舉突破千億美元，創史上單季最佳，整體產業外銷及生產強力擴張，提振下游投資熱度，挹注台灣新一波經濟成長動能。

從原料價格來看，近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破每公噸 200 美元大關，強冶金煤價格更較今年初倍增，副原料合金鐵成本如高碳錳鐵也大漲 5 成，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。

此外，歐盟 7 月 1 日起對現行 26 項進口鋼品實施的防衛措施延長 3 年；俄羅斯則自 8 月 1 日起至年底針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少 15% 出口關稅。

中國也因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控，隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。

第三季為鋼鐵業傳統淡季，歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，亞洲鋼價短期回檔修正後，中國期現貨同步反彈走揚，寶鋼 8 月平盤開出，落實保供穩價政策。

不過，由於國內鋼市仍受新冠疫情影響，中鋼 8 月仍以平盤開出，盼協助下游接單，也同步協助中下游廠商客戶推動 ESG，循序漸進來落實推動供應鏈的 ESG 管理。