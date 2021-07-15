6月國銀人民幣存款月增逾30億元 終結連3跌

台灣央行今 (15) 日公布 6 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 6 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2412.37 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月增加 32.01 億元，增幅 1.34%，終結連 3 降。

央行說明，6 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，定存和活存均增加，個人戶減少，但法人戶增加，原因在於保險業收回投資債券款項以及電子業貨款收入增加。

央行統計，人民幣計價國際債券 6 月到期共有 5 檔合計 49.5 億元，而新發行兩檔僅 38.5 億元，使資金回流到 DBU 法人戶存款。

6 月 DBU 人民幣存款餘額月增 25.47 億元至 2088.43 億元，增幅 1.23%，而國際金融業務分行 (OBU) 也略增加 6.54 億元至 323.94 億元，月增 2.06%。

匯款方面，6 月 DBU 匯款總額較上月增加 594.79 億元至 1168.65 億元，年增 103.65%，而 OBU 匯款總額也較上月增加 206.31 億元至 569.89 億元，年增 56.74%，主要是因貨款收付增加，以及投資款項的收付增加。

央行說明，5 月匯款相對較少，6 月再次回到過往水準，屬於正常量能。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為高雄銀 1.65%，6 個月為台中商銀 2.2%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月微幅上調 0.05 個百分點，6 個月期下調 0.2 個百分點，其餘天期持平，變動不大。

央行同步提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 1.63%、3 個月期 1.8%、6 個月期 2.6%、9 個月期 2.35%、1 年期 2.4%；央行指出，各天期利率全面下調，下調幅度在 0.1-0.27 個百分點不等，顯示短天期資金寬鬆。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8211 億元 (5 月底)，高於新加坡 1520 億元 (第一季底) 和南韓 93 億元 (5 月底)。